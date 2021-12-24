Никакой новой даты пока не было объявлено.

Академия кинематографических искусств и наук отложила вручение премий "Оскар" из-за осложнений, вызванных всплеском и распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает издание Deadline.

"Мы приняли трудное решение изменить наши планы проведения церемонии вручения наград 15 января", - говорится в сообщении.

Читайте такжеФильм "Дюна" выдвинули на "Оскар" в 14 номинацияхВ Академии посчитали такое решение лучшим и самым безопасным для лауреатов и гостей церемонии. В заявлении организаторы подчеркнули, что уделяют приоритетное внимание здоровью и благополучию всех участников.

Отмечается, что в этом году статуэтки почетных премий "Оскара" должны были получить Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман и Элейн Мэй.

В прошлом году церемония Governors Awards также была отменена из-за локдауна, который ввели из-за распространения коронавируса в стране.

Напомним, ранее Американская киноакадемия объявила шорт-лист на "Оскар-2022". Украинская драма "Плохие дороги" Наталки Ворожбит попала в лонг-лист премии, но не прошла отбор в шорт-лист. Таким образом в 2022 году этот фильм, увы, не получит награду.

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