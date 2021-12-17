На фестивале в секции Specials покажут новый фильм с Изабель Юппер в главной роли под названием "О Джоан" Лорана Ларивье.

Французская актриса Изабель Юппер получит почетного "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за карьерные достижения.

Церемония награждения пройдет 15 февраля. Вручит премию Юппер председатель жюри основного конкурса, режиссер М. Найт Шьямалан. "Юппер - одна из самых разносторонних актрис в мире, которая сыграла впечатляющее количество персонажей почти в 150 кинофильмах", - говорится в сообщении на сайте кинофестиваля.

Также на фестивале в параллельной секции Specials покажут новый фильм с Изабель в главной роли под названием "О Джоан" Лорана Ларивье.

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"Изабель Юппер - больше, чем знаменитая актриса - она ​​бескомпромиссный художник, который без колебаний рискует и пренебрегает основными тенденциями. Вручение ей самой престижной награды - это акцентирование внимания на кино как на независимом и безусловном виде искусства. Мы часто рассматриваем актеров как инструменты в руках кинематографистов, но Изабель Юппер является ярким примером того, что динамика может быть настоящим обменом. Актеры могут быть настоящим двигателем создания не только эмоций, но и концепций кино", - пояснили свой выбор организаторы.

Кто такая Изабель Юппер

Изабель Юппер родилась 16 марта 1953 года в Париже. Начала учиться актерскому мастерству в возрасте 14 лет, а позже поступила в Высшую национальную драматическую консерваторию в Париже.

Свою карьеру она начала на сцене и дебютировала на экране с "Фаустина и жаркое лето" режиссера Нины Компаниз. Первое появление Юппер в международном проекте было в фильме "Бутон розы" режиссера Отто Премингера. Два года спустя ее главная роль застенчивой молодой женщины Беатрис в опере Клода Горетта "Кружевница" ей премию BAFTA как "Самый многообещающий новичок".

Также актриса является обладательницей двух премий "Сезар", а фильм "Она" (2016) принес Юппер премию "Золотой глобус". Юппер — призер трех из четырех самых престижных кинофестивалей мира: Каннского (дважды), Берлинского и Венецианского (дважды).

Автор: Ирина Погорелая