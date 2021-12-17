Французская актриса Изабель Юппер получит почетного "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за карьерные достижения.
Церемония награждения пройдет 15 февраля. Вручит премию Юппер председатель жюри основного конкурса, режиссер М. Найт Шьямалан. "Юппер - одна из самых разносторонних актрис в мире, которая сыграла впечатляющее количество персонажей почти в 150 кинофильмах", - говорится в сообщении на сайте кинофестиваля.
Также на фестивале в параллельной секции Specials покажут новый фильм с Изабель в главной роли под названием "О Джоан" Лорана Ларивье.
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"Изабель Юппер - больше, чем знаменитая актриса - она бескомпромиссный художник, который без колебаний рискует и пренебрегает основными тенденциями. Вручение ей самой престижной награды - это акцентирование внимания на кино как на независимом и безусловном виде искусства. Мы часто рассматриваем актеров как инструменты в руках кинематографистов, но Изабель Юппер является ярким примером того, что динамика может быть настоящим обменом. Актеры могут быть настоящим двигателем создания не только эмоций, но и концепций кино", - пояснили свой выбор организаторы.
Кто такая Изабель Юппер
Изабель Юппер родилась 16 марта 1953 года в Париже. Начала учиться актерскому мастерству в возрасте 14 лет, а позже поступила в Высшую национальную драматическую консерваторию в Париже.
Свою карьеру она начала на сцене и дебютировала на экране с "Фаустина и жаркое лето" режиссера Нины Компаниз. Первое появление Юппер в международном проекте было в фильме "Бутон розы" режиссера Отто Премингера. Два года спустя ее главная роль застенчивой молодой женщины Беатрис в опере Клода Горетта "Кружевница" ей премию BAFTA как "Самый многообещающий новичок".
Также актриса является обладательницей двух премий "Сезар", а фильм "Она" (2016) принес Юппер премию "Золотой глобус". Юппер — призер трех из четырех самых престижных кинофестивалей мира: Каннского (дважды), Берлинского и Венецианского (дважды).