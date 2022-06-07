В новой серии рассказывается история удивительного дворца в селе Курисово Одесской области.

Авторы цикла "Украинские дворцы. Золотое время" продолжают знакомить зрителей 1+1 Video и официального YouTube канала 1+1 с величественным архитектурным наследием Украины. В новой серии 8-серийного цикла рассказали историю удивительного дворца в селе Курисово Одесской области, построенного украинским казаком греческого происхождения, который служил Российской империи.

Владелец дворца Иван Курис когда, во время штурма крепости Измаил, спас полководца Александра Суворова от смерти. Полководец наградил казака орденом и тот стал аристократом, которому должна была принадлежать и земля. И он ее получил в Одесской области. Здесь стояла разбитая турецкая крепость, а Иван Курис основал село, которое назвал в свою честь, и построил имение.

Сегодня здание дворца в ужасном состоянии, но все равно можно сразу заметить необычный восточный стиль, в котором она построена: башенки в виде минаретов, входной портал, который называли Мавританской аркой, центральная каминный зал, сверху которую накрывал стеклянный купол, украшенный витражами.

Стены украшали картины Ван Дейка и Ганса Гольбейна, гравюры Альбрехта Дюрера, вдоль стен были выставлены ценные тысячелетние артефакты. Жемчужиной зала была белоснежная мраморная скульптура грифона в возрасте 1500 лет, которая сейчас хранится в Одесском археологическом музее. Внук Ивана Курисы увлекался коллекционированием редких изданий и старопечатных книг, за которыми он охотился по всей Европе. Его коллекция насчитывала более 20 000 изданий. После революции из всей коллекции осталось только 5 книг.

Многие гости приезжали в этот уголок Дикого поля только для того, чтобы посмотреть на произведение архитектурного искусства Ивана Курисы. А граф Воронцов, который однажды гостил в Курисы, увидев мавританскую арку, захотел себе такую же и построил ее в своем дворце в Крыму.

Революция повлияла на судьбу этого дворца кардинально, как и на судьбы всех состоятельных семей в тогдашней российской империи. В советское время во дворце в Курисово разместилась сельскохозяйственная школа, а вот какая судьба ждала потомков Ивана Куриса, смотрите в новой серии цикла цикла "Украинские дворцы. Золотое время".

Напомним, в документальном цикле из 8 серий продюсер исторических лент на 1+1 Аким Галимов вместе с командой историков, архитекторов с 3D реконструкций и специалистов VFX воспроизводят 8 полностью или частично разрушенных украинских дворцов.

Транслируется проект на 1+1 video и официальном YouTube канале 1+1 Каждую пятницу в 19:00.

Проект в 2021 году стал победителем конкурса социально значимого контента PITCH RU 3, который был организован медіаконсалтинговою компанией Media Resourсes Management (MRM) при поддержке Проекта Transformation Communications Activity (TCA) и "Укрепление Общественного Доверия" (UCBI), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины.

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