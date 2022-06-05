Эти киноленты не оставят вас равнодушными.

Война в Украине длится не четвертый месяц, а восьмой год. С 2014 года восточный регион страны находится под активными обстрелами со стороны российских оккупантов, а о защитниках слагают легенды. Оказалось, не только легенды, а еще и фильмы снимают. Предлагаем подборку из 5 фильмов о событиях на Донбассе, которые точно не оставят вас равнодушными.

Донбасс

"Донбасс" - военная трагикомедия украинского режиссера Сергея Лозницы. В ней показаны любительские кадры, записанные в Луганской и Донецкой областях за время военных действий с 2014 года.

Киборги

Мощный украинских художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева. В основу киноленты лег сюжет обороны Донецкого аэропорта Прокофьева (ДАП) от российских захватчиков. О воинах говорили: "Киборги выдержали - не выдержал бетон".

Зима в огне

К производству полнометражного фильма были привлечены три страны - Украина, Великобритания, США.

Режиссер Евгений Афинеевский отобразил в фильме протесты на Украине на Майдане Независимости зимой 2013-2014 годов, разгон мирных акций "беркутовцами" и бегство экс-президента Виктора Януковича.

Земля голубая, будто апельсин

Документальный фильм 2020 года. В основе - история многодетной семьи, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где уже который год не утихают обстрелы.

Позывной "Бандерас"

Военный детектив режиссера Зазы Буадзе. Киноленту впервые показали осенью 2018 года. Авторы сценария Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов написали его на основе дневников нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индианец" и рассказы воинов АТО.

Напомним, режиссер Сотниченко снимет фильм об обстрелах и зверствах оккупантов в Ирпене.

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