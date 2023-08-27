Фильм рассказывает историю маленького мальчика, которому в одиночку пришлось спасаться от войны.

Ко Дню независимости Украины состоялась премьера украинской военной драмы "Юрик". Фильм, основанный на реальных событиях, об обычной украинской семье из Мариуполя никого не оставил равнодушным.

Главный герой - 11-летний мальчик Юрик, у которого была счастливая семья - мама, папа, сестра, бабушка и дедушка. Он любил своих близких больше всего на свете и мечтал о прекрасном будущем. Но все разрушила Россия.

24 февраля 2022 года оккупанты нагло ворвались в его родную Украину и убили его папу, сестру и дедушку, а его друзья бесследно исчезли. Российские изверги разбомбили его квартиру, поэтому ему с мамой и прикованной к кровате бабушке пришлось жить в подвале.

Однажды мама Юрика, узнав о том, что детей хотят вывезти из Мариуполя в Россию, решается спасти своего сына. Она со своей мамой остается в родном городе, а сына отправляет в Эстонию к родственникам.

Мальчик со слезами на глазах и мольбами о том, чтобы мама его одного не отпускала, все же был вынужден отправиться в долгий и тяжелый путь. В дороге ему, в прямом смысле слова, пришлось бороться за жизнь.

Добравшись до родственников, Юрику вручили письмо от мамы, которая писала, что не знает, доживет ли она до их следующей встречи. Однако, по ее словам, Юрий - победитель. Он счастливчик, потому что ему удалось выжить. Мама написала сыну, чтобы он продолжал мечтать, даже несмотря на то, что Россия у него все отобрала. А закончилось письмо такими словами:

"Помни, сын, ты мое сердце и ты моя жизнь. Я всегда с тобой. Твоя мама".

Фильм "Юрик" - главные актеры

Главные роли в фильме "Юрик" сыграли Тамара Антропова, Максим Боряк и Римма Зюбина. Также в фильме снялась эстонка Лииз Хааб. Для фильма она специально изучала украинский язык.

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