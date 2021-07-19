Сегодня, 19 июля, Владу Дарвину исполнилось 35 лет.

Сегодня свой день рождения празднует автор самых чувственных песен, популярный певец и продюсер Влад Дарвин.

Имя Влада стало известно украинцам в 2008 году на проекте "Фабрика зірок", под руководством Натальи Могилевской. Тогда он впечатлял зрителей необычным образом и проникновенными песнями. По окончанию проекта Влад начал сольную карьеру.

УНИАН собрал клипы артиста, которые принесли ему популярность и любовь публики

"Зелена фея"

Первый клип Влада, песня из его дебютного альбома, который вышел в 2009 году.

"Ти найкраща"

В 2011 год появился один из самых романтичных и чувственных дуэтов Украины - Alyosha & Vlad Darwin. А клип и песня "Ти найкраща" принесли Владу награды: "Композитор года", "Радио-хит года", победа в номинации "Дуэт года" на премии YUNA.

"Ти найкраща" за 2 недели после премьеры стала лидером сведенного радиочарта Украины и продержалась на первом месте 26 недель подряд. И по прошествии 10 лет, в 2021 году песня продолжает звучать на радио!

"Три сестры"

Настоящий хит - история про трёх сестёр: Аманду, Линду и Роуз, не оставила равнодушным никого в 2013 году и сейчас. Сам Влад по сюжету клипа предстал в романтическом образе будто из мексиканских сериалов! Девушки разных возрастов, у кого есть сестры просто влюбились в эту песню и осыпали автора и исполнителя благодарностями.

"Пірнай"

Клип и песня, с которых началось громкое возвращение дуэта Alyosha & Vlad Darwin на большую сцену. Невероятно нежная песня, которая стала саундтреком всех влюбленных пар!

"Зірка"

Песня - признание в любви, которое Vlad Darwin посвятил своей жене — Кристине Марти. Впервые песня прозвучала на свадьбе у артистов, как подарок для любимой. А позже Влад презентовал клип, в который вошли и кадры семейных архивных видео пары.

"Без умов"

Новый этап в жизни Vlad Darwin - появление сына! Именно ему он посвятил свою новую песню и видео. В них творчески артист выразил безусловную любовь, которые родители испытывают к своим детям!

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Автор: Диана Могилевич