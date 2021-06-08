Влад Дарвин: После рождения сына исчезнуть с радаров было правильным решением

Украинский артист Влад Дарвин в интервью УНИАН рассказал, почему давно не появляется на светских мероприятиях, приносит ли ему прибыль YouTube-канал и как он чувствует себя в роли молодого папы.

Влад, еще несколько лет назад вы участвовали во многих конкурсах, премиях, концертах. Но в последнее время нечасто вас можно увидеть на светских мероприятиях. Куда пропали?

Я на некоторое время нырнул в семейную жизнь — мы готовились с супругой к партнерским родам. И я себя сам готовил к отцовству — много читал про воспитание детей. Сейчас, когда у меня уже появился сын, понимаю, что исчезнуть с радаров было правильным решением, так как на чтение и получение информации у меня сейчас времени нет вообще.

Вы отлично совмещаете семью и работу. Год назад вы запустили проект PRO:Wider. Долго вынашивали идею? Что стало спусковым механизмом для её реализации?

В мою жизнь внёс коррективы карантин. Мне захотелось сделать YouTube-проект. Я решил брать интервью у работодателей креативных сфер. Фишкой проекта стали конкурсы среди комментаторов, победители которых получают возможность пройти стажировку у моих гостей и получить работу. У меня на повестке дня два новых выпуска, а вот дальнейшая судьба pro:wider пока неизвестна. Я снова активно переключился на музыку.

У кого мечтаете взять интервью для PRO:Wider?

Я бы хотел пообщаться и с украинским бизнесменом Николаем Баграевым, и сделать спецвыпуск про команду Тины Кароль, и записать обзоры с украинскими популярными сонграйтерами. Также хочу посвятить отдельный выпуск программным директорам радиостанций.

Можно отследить тенденцию, что многие звезды из шоу-бизнеса заводят свои YouTube-каналы. Как сейчас можно раскрутиться на этой платформе?

Я уверен, что есть 1001 способ раскрутиться на YouTube и в соцсетях — об этом могут рассказать СММ-менеджеры. Для меня намного важнее научиться чувствовать себя личностью без соцсетей.

Скажите, а что приносит больше прибыли - выступления или соцсети, видео платформы?

Прибыль в основном приносит моя студия звукозаписи и репетиционная база — Arteria, продажа песен и услуг для молодых артистов. Также пассивный доход — это роялти с моего творческого каталога. Выступлений очень мало, а YouTube пока что не приносят ожидаемой прибыли, зато приносит опыт и вовлеченность в процесс.

Ранее вы заинтриговали поклонников тем, что скоро выпустите новую песню и клип. Расскажите про идею.

Песня «Без умов» — мое посвящение сыну. Это очень интимная вещь. Вот прям из глубины моей души. И рассказать, о чем это, сложно. Дождитесь и послушайте, пожалуйста.

То, что у вас родился сын - неожиданная и приятная новость для всего украинского шоу-бизнеса! Почему скрывали от общественности беременность жены?

Мы с Кристиной оба почувствовали, что так будет лучше. И мы не особо скрывали, просто не провоцировали лишний раз интерес. А время, которое у нас освободилось в связи с этим решением, посвятили подготовке к родительству.

Как чувствуете себя в роли молодого папы?

Происходит полная переоценка жизни. Эмоции и энергия во мне не утихают. Картина мира постоянно меняется. Я не понимаю, сейчас день или ночь. Я просто счастлив.

Расскажите о выборе имени. Как вам пришла идея назвать сына Рональдом, ведь это очень необычное имя.

Назвать сына Рональдом — это похоже на прыжок в неизвестность. Но мне очень отзывалось именно это имя, когда я впервые увидел своего сына.

И о чем вы подумали, увидев малыша?

Какой же он сильный!

Влад, скоро вторая годовщина вашего брака с Кристиной Марти. Что нового поняли для себя за эти годы?

Кристина — это подарок небес. Я понял, как сильно ее люблю! А ещё я понял, насколько счастлив!

Автор: Диана Могилевич

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