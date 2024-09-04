Стало известно, когда состоится премьера ленты в украинском прокате.

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма ужасов "Улыбайся 2", который является продолжением первой части "Улыбайся". Премьера хоррора в украинском прокате ожидается 18 октября 2024 года.

Режиссером и сценаристом сиквела выступил Паркер Финн, который работал и над первой частью. Главную роль в картине сыграла британская певица и актриса Наоми Скотт. А также в фильме появятся Кайл Галлнер, Лукас Гейдж, Розмари ДеВитт и Дилан Гелула.

По сюжету события разворачиваются вокруг молодой поп-звезды Скай Райли. Певица отправляется в мировое турне и становится жертвой потустороннего существа. Оно охотится за исполнительницей, принимая вид смеющихся людей. Артистка переживает жуткие и необъяснимые события. Она будет вынуждена столкнуться со своим темным прошлым, чтобы восстановить стабильность в жизни.

Как известно, первая часть "Улыбайся" вышла в 2022 году. Картина быстро стала популярной среди киноманов, а критики высоко оценивали сюжет, игру актеров и работу режиссера. В мировом прокате хоррор собрал более 220 миллионов долларов при том, что бюджет фильма был 17 миллионов долларов.

Напомним, ранее вышел первый трейлер нового "Хеллбоя". Новая часть получила название "Хеллбой: Горбун" и выйдет в украинский прокат 26 сентября 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: