В украинский прокат фильм "Хеллбой: Горбун" выйдет 26 сентября 2024 года.

Кинокомпания Millennium Media представила первый трейлер экшн-горора "Хеллбой: Горбун" (Hellboy: The Crooked Man), который должен стать очередным перезапуском экранизаций культового комикса о супергерое-полудемоне.

На этот раз события будут происходить в 1950-х годах. Агент Хеллбой и его напарник из Бюро Паранормальных Исследований и Защиты возвращаются после срыва мистического ритуала, который мог стать началом вторжения монстров из других измерений в наш мир. Хотя миссия прошла удачно, по крайней мере, по стандартам Хеллбоя, герои попадают в автокатастрофу. Оказавшись в заброшенной деревне, они встречают Горбуна, который терроризирует местных жителей, собирает их души и подчиняет их себе.

На этот раз роль Хеллбоя досталась Джеку Кэси ("Дэдпул 2", "Убийца", сериал "Штамм").

Также в фильме сыграли Джефферсон Уайт ("Восстание штатов"), Аделин Рудольф (сериал "Ривердейл"), Лия Макнамара (сериал "Викинги") и другие.

Снял фильм Брайан Тейлор ("Адреналин", "Адреналин-2: Высокое напряжение", "Призрачный всадник: Дух мести").

В украинский прокат фильм выйдет 26 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

Другие фильмы серии "Хеллбой"

Первый хоррор-комикс о полудемоне Хеллбое от Dark Horse Comics вышел в 1993 году, ставший точкой отсчета для появления многих серий, мини-серий комиксов и кроссоверов.

Первую экранизацию комикса "Хеллбой" в 2004 году на экраны выпустил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, который на тот момент уже успел отметиться фильмами "Хребет дьявола" и "Блэйд II", а главную роль он доверил Рону Перлману ("Город потерянных детей", "Чужой 4: Воскрешение", "Блэйд II"). В 2008 году вышел его сиквел "Хеллбой 2: Золотая армия", также с дель Торо у руля и Перлманом в главной роли.

Гильермо дель Торо также планировал снять третью часть серии под названием "Хеллбой 3: Темные миры", однако в 2017 году было официально объявлено об отмене проекта из-за проблем с поиском финансирования, несмотря на то, что первые два фильма получили положительные отзывы и были успешными в прокате.

Вместо этого франшизу решили перезапустить в 2019 году фильмом "Хеллбой" с Дэвидом Харбором ("Черная вдова", сериил "Очень странные дела") в главной роли. Снял фильм Нил Маршалл ("Судный день", "Центурион"). Впрочем, лента получила разгромные отзывы и провалилась в прокате.

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