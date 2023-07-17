В ограниченный украинский прокат фильм с Мыколою Вереснем и Лесем Подеревянским выйдет 10 августа 2023 года.

Вышел трейлер украинской черной трэш-комедии "Вересень", также известной как "Путь мервеца" (The Deadman's Path), главную роль в которой исполнил видовой журналист и телеведущий Мыкола Вересень.

Сюжет ленты разворачивается в начале 2010-х. Актер Мыкола Вересень погибает на съемочной площадке, исполняя роль царя Ивана Грозного. Теперь черти, которые думают, что он и есть Грозный, пытаются всеми возможными способами затащить его в ад. История перепрыгивает во времени и пространстве, в кадре появляются менты-вампиры в роли чертей, гуцулы-пьяницы в роли ангелов и другие мистические существа.

Кроме Вересня, в фильме сыграли художник и писатель Лесь Подеревянский, музыкант (а ныне военный) Мирослав Кувалдин, лидер группы "Кому вниз" Андрей Середа, режиссер Марыся Никитюк, актеры Михаил Жонин, Олег Примогенов, Евгений Матвиенко, Людмила Ефименко, Остап Дзядек, Анна Адамович, Роман Мацюта, Сергей Солопай и другие.

Сценаристом и режиссером фильма выступил Георгий Фомин. Автор не дожил до премьеры – он умер в 2020 году.

Отметим, что "Вересень" является настоящим долгостроем украинского кино. Впервые идея фильма была представлена в декабре 2012 года на питчинге Госкино, а уже осенью 2013 года в Ивано-Франковске, Карпатах и Киеве состоялись его съемки. Производство фильма завершилось только в феврале 2019 года.

После этого релиз фильма неоднократно переносился. В итоге украинская премьера "Вересня" состоялась аж через 10 лет после съемок – в июне 2023 года на фестивале "Мыколайчук Open". Программный директор фестиваля Алекс Малышенко назвал работу "незаурядным фильмом с очень черным юмором и всеми признаками будущей культовости".

10 августа 2023 года фильм "Вересень" выйдет в ограниченный украинский прокат только в избранных кинотеатрах.

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