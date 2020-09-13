В фильме рассказывается история женщины, потерявшей дом во время экономического кризиса 2008 года и вынужденной жить в доме на колесах.

Главный приз Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" получил фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао.

Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Престижный кинофестиваль проходил на итальянском острове Лидо, в субботу состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Главную роль в фильме-победителе "Земля кочевников", основанном на одноименной книге журналистки Джессики Брудер, сыграла лауреат двух премий "Оскар" Фрэнсис Макдормэнд. В нем рассказывается история женщины, потерявшей дом во время экономического кризиса 2008 года и вынужденной жить в кемпере - доме на колесах, перемещаясь по западу США.

С самого начала данная лента считалась фаворитом конкурса, в котором участвовали 18 фильмов.

Ни режиссер, ни исполнительница главной роли не приехали в Венецию. На церемонии награждения они вышли в эфир по видеомосту из фургона, в котором колесит по Америке героиня Макдорманд.

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Обладателем "Серебряного льва" стал японский режиссер Киеси Куросава за картину "Жена шпиона". Гран-при жюри получил фильм "Новый порядок" режиссера Мишеля Франко, а лучшим актером и обладателем Кубка Вольпи стал Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче. Кубок Вольпи за лучшую женскую роль завоевала Ванесса Кирби, сыгравшая в фильме "Фрагменты женщины" режиссера Корнеля Мундруцо.

77-й Венецианский кинофестиваль проходил с 2 по 12 сентября. Из-за пандемии коронавируса часть программы перенесли в онлайн-формат. Жюри конкурса возглавляла австралийская актриса, обладательница двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт.

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Автор: УНИАН