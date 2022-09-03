Турецкий остросюжетный телесериал в жанре исторической драмы, который вышел на экраны более 10 лет назад, мгновенно стал обожаем во всем мире.

Актеры сериала "Великолепный век" после премьеры в 2011 году обрели всемирную популярность. Больше всего любви и лавры почета достались исполнительнице главной роли рыжеволосой Хюррем Султан. Ее сыграла немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли.

Как Мерьем Узерли выглядела в сериале "Великолепный век"

Сериал "Великолепный век" показывали в более чем 60-ти странах на протяжении четырех лет. Все время он держал высокие рейтинги. Однако в 2013 году Мерьем Узерли неожиданно покинула проект. Она не доснималась в сериале всего четыре серии.

По словам самой звезды, она покинула сериал из-за сильной физической и моральной усталости. Позднее в СМИ писали, что на решение уйти повлиял конфликт Узерли с продюсерами - те якобы отказались повысить ей зарплату.

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Также в процессе съёмок исполнительница роли Хюррем Султан забеременела от своего бойфренда — бизнесмена Джана Атеша. Примерно в тот же период времени они со скандалом расстались.

После завершения культового проекта Узерли начали приглашать в другие сериалы. Например, она снялась в таких проектах как "Королева ночи" (2016), "Материнская рана" (2016), "Мафия не может править миром" (2016-2016), "Джингёз Реджаи" (2017), "Другая сторона" (2017), "Улей" (2019). Кроме того Мерьем активно развивала себя как модель.

Как Мерьем Узерли выглядит сейчас

Показываем, как знаменитость выглядит сейчас.

К слову, в 2021 году Узерли стала мамой во второй раз, но замуж так и не вышла.

Напомним, названы топ-5 сериалов, которые должен посмотреть каждый украинец.

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