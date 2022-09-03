Мерьем Узерли во время съемок в сериале и сейчас / Коллаж

Актеры сериала "Великолепный век" после премьеры в 2011 году обрели всемирную популярность. Больше всего любви и лавры почета достались исполнительнице главной роли рыжеволосой Хюррем Султан. Ее сыграла немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли. 

Как Мерьем Узерли выглядела в сериале "Великолепный век"

Сериал "Великолепный век" показывали в более чем 60-ти странах на протяжении четырех лет. Все время он держал высокие рейтинги. Однако в 2013 году Мерьем Узерли неожиданно покинула проект. Она не доснималась в сериале всего четыре серии.

По словам самой звезды, она покинула сериал из-за сильной физической и моральной усталости. Позднее в СМИ писали, что на решение уйти повлиял конфликт Узерли с продюсерами - те якобы отказались повысить ей зарплату.

Видео дня
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век» / Скриншот сериала

Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век» / Скриншот сериала
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век» / Скриншот сериала

Также в процессе съёмок исполнительница роли Хюррем Султан забеременела от своего бойфренда — бизнесмена Джана Атеша. Примерно в тот же период времени они со скандалом расстались.

После завершения культового проекта Узерли начали приглашать в другие сериалы. Например, она снялась в таких проектах как "Королева ночи" (2016), "Материнская рана" (2016), "Мафия не может править миром" (2016-2016), "Джингёз Реджаи" (2017), "Другая сторона" (2017), "Улей" (2019). Кроме того Мерьем активно развивала себя как модель. 

Как Мерьем Узерли выглядит сейчас

Показываем, как знаменитость выглядит сейчас. 

Как Мерьем Узерли выглядит сейчас / фото instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Как Мерьем Узерли выглядит сейчас / фото instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Как Мерьем Узерли выглядит сейчас / фото instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Как Мерьем Узерли выглядит сейчас / фото instagram.com/meryemuzerlimeryem/

К слову, в 2021 году Узерли стала мамой во второй раз, но замуж так и не вышла. 

Узерли с дочками / фото instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Напомним, названы топ-5 сериалов, которые должен посмотреть каждый украинец.

Вас также могут заинтересовать новости: