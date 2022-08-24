Среди топ-5 - и "Слуга народа", и нашумевший сериал "Поймать Кайдаша".

Во время войны нужно находить силы и смотреть интересные фильмы и сериалы, которые помогут отвлечься от тяжелых и мрачных событий.

УНИАН составил подборку из 5 сериалов, которые должен посмотреть каждый украинец.

Сериал "Поймать Кайдаша"

Это - нашумевшая современная экранизация повести Ивана Нечуя-Левицкого. Сериал "Поймать Кайдаша" снят по сценарию Натальи Ворожбит. События разворачиваются хронологически с 2005 по 2014 годы. Через призму семьи Кайдашей показывается происходящее в нашей стране. Прекрасная игра актеров и колорит поможет вам отвлечься от печальных событий вокруг. В главных ролях - Виктор Жданов и Тарас Цимбалюк!

Сериал "И будут люди"

Драматический сериал "И будут люди" сняли по одноименному роману Анатолия Димарова. Он был создан студией Film.UA при поддержке Минкульта Украины. Режиссером проекта стал Аркадий Непиталюк. Он состоит из 12 серий, каждая из которых посвящена отдельному персонажу.

"И будут люди" построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы ХХ века: первая мировая война, революция, приход советской власти.

Сериал "Крепостная"

Костюмированная драма "Крепостная" наделала шума не только в Украине, но и за ее пределами. Несколько стран, среди которых Польша, Чехия Литва, приобрели права на показ этого сериала.

Это - драматический исторический телесериал с элементами приключений и мелодрамы.Сюжет рассказывает о приключениях украинской крепостной Екатерины, которая борется за свободу в XIX веке в Нежине. Главную героиню - крепостную Екатерину Вербицкую - сыграла российская актриса Екатерина Ковальчук в 1-2 сезоне и Соня Присс в 3 сезоне.

Сериал "Первые ласточки"

"Первые ласточки" – это первый в истории украинского кинематографа сериал-антология. Сюжет сериала рассказывает о расследовании убийства школьницы ее одноклассницами. Во втором сезоне - "Zалежних" - события переместились в университет, где один из студентов факультета журналистики Иван Кожух также покончил с собой.

Сериал "Слуга народа"

В сатирическом комедийном сериале 2015 года Владимир Зеленский играет учителя, который неожиданно становится президентом после того, как видео, в котором он жалуется на коррупцию, внезапно становится вирусным.

В марте 2022 года, после вторжения РФ в Украину, сериал "Слуга народа" вновь доступен зрителям в США и уже занял второе место в рейтинге стримингового сервиса Netflix.

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