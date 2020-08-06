Вышел трейлер сериала "Воспитанные волками" от Ридли Скотта (видео)
11:39, 06 августа 2020Кино и музыка
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Фильм расскажет о далёком будущем, где Земля была уничтожена в ходе масштабной войны.
В первый сезон войдёт 10 серий / кадр из сериала
HBO опубликовал первый трейлер научно-фантастического сериала «Воспитанные волками» от режиссера Ридли Скотта.
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Фильм расскажет о далёком будущем, где Земля была уничтожена в ходе масштабной войны. Выживших детей на неизвестной планете воспитывают два андроида: Мать и Отец. Они запрограммированы защищать детей - они оберегают их и даже читают сказки. Однако однажды они сталкиваются с другими людьми.
В первый сезон войдёт 10 серий. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре HBO Max 3 сентября.
Как сообщал УНИАН, вышел полный трейлер второго сезона популярного сериала "Пацаны". Судя по ролику, зрителей ждут всё те же отвязные схватки супергероев.
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