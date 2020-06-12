В Японии из-за коронавируса отменен крупнейший в мире косплей-фестиваль

World Cosplay Summit проходит с 2003 года и ежегодно собирает более 300 тыс. участников из более 40 стран мира.

Крупнейший в мире косплей-фестиваль World Cosplay Summit, который проходит в Японии, в этом году состоится онлайн из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщается на сайте фестиваля, он должен был пройти в японском городе Нагоя в августе, но из-за сохраняющейся угрозы распространения заболевания было принято решение провести его в интернете. "Мы очень сожалеем о том, что должны сделать это объявление, и просим понимания всех участников, которые с нетерпением ожидали празднования этого события", - говорится в сообщении организаторов.

World Cosplay Summit проходит с 2003 года и ежегодно собирает более 300 тыс. участников из более 40 стран мира.

В Японии выявлено 17 146 случаев заболевания COVID-19. Умерли 922 человека. Из-за пандемии были перенесены на год летние Олимпийские игры, которые должны были открыться в Токио 24 июля.

Как сообщал УНИАН.Lite, 21 апреля стало известно о том, что фестиваль Comic-Con отменен впервые за 50-летнюю историю существования. Это произошло из-за пандемии коронавируса.

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