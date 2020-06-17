Опубликован первый кадр сериала HBO о Трампе, где его играет звезда "Гарри Поттера"

Сериал выйдет на экраны в конце ноября 2020 года.

В сети появились первый кадр сериала "Правило Коми", в котором звезда "Гарри Поттера" Брендон Глисон играет Дональда Трампа.

Showtime назначил дату премьеры на конец ноября, пишет tvline.

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В основу сценария шоу лягут мемуары бывшего главы ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство». Экс-глава ФБР был уволен со своей должности лично Трампом в мае 2017 года, а спустя всего год выпустил книгу, в которой описывает работу в ведомстве, начиная с «почтового скандала» Хиллари Клинтон и заканчивая исследованием сложных отношений Трампа с Россией.

Автор сравнивает президента Штатов с главой мафии, критикует его за ложь и смеется над чрезмерной эксцентричностью главы США.

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