Также сервис выпустил обзор самых важных сцен из предыдущих сезонов, которые стоит вспомнить к новому сезону.

Стриминговый сервис Disney+ выпустил забавный тизер к 3 сезону космического вестерна "Мандалорец" (The Mandalorian) из франшизы "Звездные войны", который стартует уже 1 марта 2023 года.

В новом ролике Дин Джарин в компании Грогу наведался к старому знакомому Грифу Каргу. Последний хочет предложить Мандо новую работу, но у того другие планы. Между тем, малыш Грогу все еще не может контролировать свою страсть к вкусняшкам.

Также сервис выпустил обзор важнейших сцен из предыдущих двух сезонов и сериала "Книга Бобы Фетта", которые стоит вспомнить к новому сезону.

"Мандалорец" – что известно о третьем сезоне

Сериал "Мандалорець" из франшизы "Звездные войны" рассказывает об охотнике за головами Дин Джарине, принадлежащем к клану могущественных космических воинов мандалорцев, которые когда-то давно были врагами джедаев. В начале сериала герой получил задание доставить груз, которым оказалось маленькое зеленое существо, похожее на магистра Йоду. Осознав, что заказчики имеют коварные планы относительно малыша, Мандалорец похищает его, берет под свою опеку и обещает воссоединить его с джедаями. Постепенно они становятся друзьями.

Во 2 сезоне Мандо отдает Грогу (так зовут малого) на воспитание Люку Скайуокеру, однако в сериале "Книга Бобы Фетта" тот решает забросить джедайское обучение и возвращается к Дин Джарину. Последний, при этом, во 2 сезоне ради Грогу нарушает главное правило кодекса мандалорцев, которому они должны строго следовать – никогда не снимать свой шлем. Параллельно он узнает о существовании различных групп мандалорцев, не имеющих таких строгих правил.

В 3 сезоне, судя по трейлерам, Дин Джарин отправится на уничтоженную планету Мандалор, чтобы искупить вину за нарушение кодекса. При этом важную роль в сезоне будет играть Бо-Катан Крайз – бывшая правительница Мандалора и лидер группы менее консервативных мандалорцев под названием "Ночные совы". Напомним, чтобы иметь право вновь претендовать на престол на Мандалоре, она должна в бою завладеть черным световым мечом, которым сейчас владеет Дин Джарин.

Главную роль в сериале по-прежнему исполняет Педро Паскаль ("Игра престолов", "Нарко", "Последние из нас", "Чудо-женщина 1984", "Тройная граница", "Невыносимая тяжесть огромного таланта").

Сценарий ко всем эпизодам 3 сезона написал Джон Фавро, который, собственно, является автором сериалов "Мандалорец" и "Книга Бобы Фетта". Сезон будет иметь 8 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с 1 марта по 19 апреля 2023 года.

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