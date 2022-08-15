Российский художник умер в возрасте 62 года.

Российский художник Дмитрий Врубель умер в воскресенье, 14 августа, на 63-м году жизни.

О смерти Врубеля в Facebook написала журналистка Ксения Ларина, которая недавно провела с ним интервью.

"Дима! Невозможно поверить. Мы говорили 6 июня. "Я буду подкашливать, у меня легкий ковид". Никто не мог предположить такого стремительного ухода. Дима. Такой необыкновенный, неравнодушный человек. Как же обидно, как несправедливо", - отметила она.

Художник на протяжении последних двух месяцев болел коронавирусом, в конце июня Врубель попал в больницу.

В начале августа жена художника Виктория Тимофеева написала в соцсети, что он уже на протяжении четырех недель находился в критическом состоянии. По ее словам, Врубель, в частности, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Художник Дмитрий Врубель - короткая биография

Дмитрий Врубель родился 14 июля 1960 года в Москве. В 15 лет он создал свое первое художественное произведение - картину, которая называлась "Суд Пилата". В юности художник также писал стихи и организовывал выставки.

В 1979 году поступил в Московский педагогический госуниверситет - учился на художественно-графический факультет. С 1990 года жил и в Москве, и в Берлине.

Врубель в 1990 году на фрагменте Берлинской стены создал одно из самых узнаваемых в мире граффити - "Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви" ("Братский поцелуй"), на котором изображено, как генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев целует руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Граффити в 2009 году смыли со стены, а потом художник воссоздал его.

У Врубеля есть сын Михаил (родился в 1981 году), он кинопродюсер.

Вас также могут заинтересовать новости: