Причина смерти актера не сообщается.

Американский актер Джеймс Каан умер в возрасте 82 лет.

"С огромной грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявления любви и искренние соболезнования, но просит вас уважать ее частную жизнь в это трудное время", - говорится в сообщении на странице актера в Twitter.

Актер наиболее известен по роли Сантино Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Помимо этой ленты Каан запомнился по таким фильмам, как "Мизери", "Люди дождя" (1969), "Игрок" (1974) и "Вор" (1981).

Джеймс Каан

Актер родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Германии. В 1963 году он дебютировал в кино в фильме Билли Уайлдера "Нежная Ирма".

За роль старшего сына дона Вито Корлеоне актер был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Фильм "Крестный отец"

Фильм "Крестный отец" рассказывает о преступном бизнесе семьи Корлеоне, был снят Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 году. В главных ролях снялись Марлон Брандо и Аль Пачино. Фильм получил три премии "Оскар". Позже вышли еще две серии "Крестного отца". Долгое время первая часть эпопеи оставалась самым кассовым фильмом.

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