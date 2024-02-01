Кинолента поразила жюри.

Украинская кинолента "Степное" получила Приз зрительских симпатий на 35-м кинофестивале "Trieste Film Festival" в Италии. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

"Фильм режиссера-дебютанта особенно поразил нас своим меланхоличным изображением исчезающей жизни страны. Страны боли и исчезнувших надежд, переданных одновременно со сладостью и аутентичностью", - прокомментировали члены жюри.

Кстати, к призу добавляется денежное вознаграждение - 5 000 евро.

Это не первая престижная награда, которую получил фильм "Степное". Ранее он одержал победу в категории "Лучшая режиссура" в Межнарожном кинофестивале в Локарно (Швейцария).

Режиссером фильма стала Марина Врода, которая также является лауреатом кинопремии "Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм Каннского кинофестиваля" за киноленту "Крос".

О чем фильм "Степное"

Сюжет фильма рассказывает о пожилом мужчине, который возвращается в родное село под названием Степное. Там он должен присмотреть за своей матерью, которая на грани смерти. Главные роли в фильме исполнили: Александр Максяков, Нина Антонова, Олег Примогенов, Радмила Щеголева.

Напомним, недавно украинский фильм "Фарфоровая война" получил гран-при на американском кинофестивале Сандэнс.

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