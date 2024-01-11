Объявлен список всех претендентов.

Украинский фильм и украинцы продолжают покорять мир. Недавно стало известно, что на 76-ю премию Гильдии режиссеров Америки номинирован наш режиссер Мстислав Чернов с фильмом "20 дней в Мариуполе". Также в списке есть американский режиссер с украинскими корнями - Андрей Парех. Именно он работал над восьмым эпизодом сериала "Наследники" от HBO. Об этом сообщает DGA (Гильдия режиссеров Америки).

Фильм "20 дней в Мариуполе" попал в категорию "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике". В перечне номинантов есть еще такие ленты:

"Бобби Вайн: народный президент" (реж. Кристофер Шарп и Мозес Бвайо);

"За пределами утопии" (реж. Мадлен Гэвин);

"Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" (реж. Дэвис Гуггенхайм);

"Город Кокомо" (реж. Д. Смит).

Восьмая серия телесериала "Наследники" попала в номинацию "Выдающиеся режиссерские достижения в драматическом сериале". Полный список претендентов выглядит следующим образом:

"Долго, долго" - третий эпизод американского постапокалиптического драматического телесериала "Последний из нас", реж. Питер Хоар;

"Репетиция" из сериала "Наследники", реж. Бекки Мартин;

"Свадьба Коннора" из сериала "Наследники", реж. Марк Майлод;

"Пикник" из "Наследников", реж. Шари Спрингер Берман, Роберт Пульчини.

Получат ли украинцы победу в этих номинациях - узнаем 10 февраля 2024 года на церемонии DGA Awards, которая ежегодно дает награды за выдающиеся достижения в режиссуре кино и телевидения. Она была основана президентом DGA - Джорджем Маршаллом в 1948 году.

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – это режиссерский дебют военного корреспондента и фотографа Мстислава Чернова. В нем показаны первые недели боевых действий в Мариуполе.

Кстати, кинолента стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в 2023 году. Тогда только за первый уикенд проката "20 дней в Мариуполе" собрал 500 тысяч гривен. Мировая же премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США. Тогда он получил приз зрительских симпатий.

Также "20 дней в Мариуполе" попал сразу еще в несколько престижных премий. В частности, номинирован на две категории премии "Оскар-2024" как "Лучший документальный фильм" и "Международный фильм". А еще на американском конкурсе документальных кинолент "Cinema Eye Awards" на приз зрительских симпатий и претендует на Шевченковскую премию-2024.

К тому же "20 дней в Мариуполе" уже получило признание на кинофестивалях в Великобритании, США, Израиле, Новой Зеландии, Германии и Амстердаме.

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