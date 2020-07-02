Опубликованы украинские постеры шпионского триллера Кристофера Нолана "Тенет" (фото)

Премьера фильма в Украине запланирована на 12 августа.

Представлены украинские постеры шпионского триллера Кристофера Нолана "Тенет".

Главную роль в картине играет Джон Дэвид Вашингтон. Также в фильме появятся Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

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По словам Кристофера Нолана, в ленте много крупномасштабных постановок, ожидаются сцены в семи странах мира, а также будет крутой актерский состав и серьезные декорации. Еще режиссер называл фильм "самым амбициозным".

Согласно синопсису, вооруженный единственным словом - Тенет - главный герой борется за выживание всего мира. Он путешествует по окутанному сумерками миру международного шпионажа с единственной миссией, которая развернется за пределами реального времени. Это не путешествие во времени. Это инверсия.

Премьера картины в Украине запланирована на 12 августа.

Как сообщал УНИАН, фантастический шпионский триллер "Тенет" Кристофера Нолана выйдет в прокат 12 августа текущего года.

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