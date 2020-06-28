Прокат фильма "Тенет" Кристофера Нолана перенесли

Триллер выйдет в прокат 12 августа.

Фантастический шпионский триллер "Тенет" Кристофера Нолана выйдет в прокат 12 августа текущего года. Но это может быть не окончательной датой выхода, так как она переносилась уже несколько раз.

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Изначально фильм должен был появиться на больших экранах 17 июля, потом 31 июля, передает Vertigo.

Но с выходом фильма в эти даты так и не сложилось в связи с карантином, который был введен из-за распространения коронавируса. Студия Warner Bros хочет выпустить ленту в прокат тогда, когда будут открыты кинотеатры в большинстве стран.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix показал новые кадры фильма о сестре Шерлока Холмса.

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