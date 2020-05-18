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Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс снялись в первом ролике комедии о Евровидении

11:04, 18 мая 2020
Кино и музыка
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Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс \ скриншот с видео

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Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. В ленте также снимались Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие.

Фильм снял Дэвид Добкин по сценарию Феррелла и Эндрю Стил. Фильм изначально должен был выйти в мае, во время самого Евровидения, однако из-за коронавируса конкурс отменили, а дату премьеры перенесли.

Теперь премьера фильма состоится на Netflix 26 июня этого года.

По сюжету, два исландских певца отправляются на всемирно популярный песенный конкурс, чтобы завоевать победу и сердца фанатов, сообщает 112.ua. В трейлере они поют песню Volcano Man.

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Теги: #Евровидение#сериалы Netflix