Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс снялись в первом ролике комедии о Евровидении
11:04, 18 мая 2020Кино и музыка
93 0
Фильм изначально должен был выйти в мае, во время самого Евровидения, однако из-за коронавируса дату премьеры перенесли.
Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс \ скриншот с видео
Стриминговый сервис Netflix выпустил музыкальный ролик комедии "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Читайте также"Карантинное" Евровидение-2020 завершилось (видео)
Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. В ленте также снимались Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и другие.
Фильм снял Дэвид Добкин по сценарию Феррелла и Эндрю Стил. Фильм изначально должен был выйти в мае, во время самого Евровидения, однако из-за коронавируса конкурс отменили, а дату премьеры перенесли.
Теперь премьера фильма состоится на Netflix 26 июня этого года.
По сюжету, два исландских певца отправляются на всемирно популярный песенный конкурс, чтобы завоевать победу и сердца фанатов, сообщает 112.ua. В трейлере они поют песню Volcano Man.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter