Роберт Дауни-младший снимет сериал для Netflix

Шоу расскажет о постапокалиптическом мире, в котором живут гибриды людей и животных.

Продюсерская компания Роберта Дауни-мл. и его жены Сьюзан Дауни займется экранизацией комикса "Сладкоежка" (Sweet Tooth) от Vertigo.

Как сообщает Deadline, ранее проект разрабатывался Hulu, однако сервис отказался от него и он попал к Netflix, который заказал первый сезон из восьми эпизодов.

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Главную роль сыграет десятилетний Кристиан Конвери ("Красивый мальчик"). Также в картине сыграет Уилл Форте ("Последний человек на Земле"), а закадровый текст будет читать Джеймс Бролин — отец Джоша Бролина.

Шоу расскажет о постапокалиптическом мире, в котором живут гибриды людей и животных. Главный герой — мальчик с оленьими рогами — после смерти отца покидает родной дом в лесу и отправляется в путешествие. За границами их убежища он встречает людей, которые по каким-то причинам хотят его захватить.

Дата премьеры пока не называется.