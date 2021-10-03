Премьера шоу - 23 октября в 19:00 на СТБ.

В конце октября стартует новый сезон шоу "Україна має талант". На кастинг пришел 29-летний bone breaker Миша Макаров и шокировал всех сверхъестественной гибкостью.

Читайте также"Холостячка-2": кто покинул шоу в третьем выпуске (фото)На сцену талант-шоу он вышел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним "Я". Об этом сообщает пресс-служба СТБ.

Михаил всю жизнь зарабатывает танцами и работал в разных уголках мира. А 5 лет назад в Шанхае познакомился со своей девушкой-перуанкой ― танцовщицей Алессой. Теперь они вместе планируют развиваться и работать в Киеве.

"Я танцовщик, 12 лет в деле. Исполняю на самом деле очень опасные танцы, травм было много, ведь я делаю очень опасные трюки. И если бы не мое дело, я бы не побывал в Австралии, Новой Зеландии, Лас-Вегасе и других прекрасных местах этой планеты", ― рассказывает Михаил.

Не все из судей и зрителей в зале смогут спокойно досмотреть выступление Макарова. Так не помешает ли это ему пройти дальше в шоу?

"Україна має талант": что известно о шоу

"Украина имеет талант" - талант-шоу на телеканале СТБ, начатое в 2009 году; с тех пор вышло девять сезонов шоу. Это - дочерний проект британской телепередачи Саймона Коуэла "Британия имеет талант".

В октябре стартует 10-й сезон шоу "Україна має талант", его ведущим станет Григорий Решетник.

Автор: Ольга Робейко