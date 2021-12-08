Эти песни пользователи соцсети чаще всего использовали для создания своих роликов.

Социальная сеть TikTok назвала самые популярные треки, благодаря которым ролики пользователей стали вирусными.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Активнее всего ТикТоки снимают российские пользователи. Самый популярный хит среди россиян "Моя голова винтом". На втором месте оказалась песня "Уляля" Гербера, на третьем - "Ратата" Konfuz, на четвертом - "Wake Up!" Cheese People. Замыкает пятерку лидеров хит "Синий Lamborghini", который исполняет Rakhim.

Если говорить о мировых трендах, то ТикТок также выделил всего пять песен, среди которых есть и кавер на песню "Beggin".

Топ-5 популярных композиций в мире

Masked Wolf - "Astronaut in the Ocean"

Måneskin - "Beggin"

Popp Hunna - "Adderall (Corvette Corvette)"

ElyOtto - "SugarCrash!"

The Kid Laroi и Джастин Бибер - "Stay"

Ранее УНИАН сообщал, как стать популярным блогером без "голодной тусы".

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Автор: Диана Могилевич