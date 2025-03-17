Артист подогрел слухи о романе с Аной де Армас.

Известный американский актер и режиссер, звезда фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз закрутил новый роман. 62-летнего сердцееда заподозрили в отношениях с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, известной по картинам "Достать ножи" и "Блондинка".

Как сообщает издание People, парочку застали в Лондоне, Великобритания, когда они вместе прибыли на вертодром на вертолете. Они оба выглядели счастливо и радостно общались с сотрудниками вертолетной площадки.

Тогда Круз показался в темных брюках и коричневой рубашке, а вот его возможную 36-летнюю возлюбленную заметили в белой футболке и черном пальто. Интересно, что это не впервые, когда звезд замечают в компании друг друга.

Видео дня

13 февраля этого года знаменитости вместе поужинали в одном из ресторанов в Сохо - район в Лондоне. Позже папарацци заметили пару на прогулке по городу. Сам День святого Валентина актеры также провели вместе, чем лишь подогрели слухи о своих отношениях.

Что известно о личной жизни Аны де Армас и Тома Круза

В 2011 году артистка вышла замуж за актера Марка Клотета, с которым находилась в браке два года. Уже в 2013-м она закрутила роман с режиссером Дэвидом Виктори, который также длился недолго - меньше года.

В 2015 году звезда находилась в отношениях с букинг-агентом Франклином Латтом, а уже через два года она объявила, что ее сердце занято чувствами к художнику Алехандра Пинейра Белло. Правда, и этот роман завершился через год. Уже в 2020-м она начала встречаться с актером Беном Аффлеком, с которым познакомилась на съемках фильма "Глубокие воды". Ана де Армас разошлась с ним в 2021-м из-за чрезмерного внимания к их паре.

Позже ее избранником стал исполнительный директор онлайн-сервиса для знакомств Tinder - Пол Букадакис. Пара разошлась в 2024-м, после чего кинозвезда закрутила роман с пасынком президента Кубы Мануэлем Анидо Костой. А сейчас ей приписывают отношения с Крузом.

Что касается актера, то он был трижды женат. С 1987 по 1990 годы его женой была актриса Мими Роджерс. После развода с ней артист 11 лет состоял в браке с актрисой Николь Кидман, с которой усыновил двоих детей - Коннора Энтони Круза и Изабеллу Джейн Круз. С 2006 по 2012 его избранницей была актриса Кэти Холмс, которая родила знаменитости дочь Сури Ноэль.

Напомним, ранее Том Круз эффектно появился на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024. Знаменитость выполнил опасный трюк. Он спустился на канате с крыши стадиона Стад де Франс в Париже.

Вас также могут заинтересовать новости: