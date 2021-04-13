В Сети появился первый трейлер комедийного боевика "Телохранитель жены киллера".
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Главную роль сыграет Райан Рейнольдс. Также к актерскому составу присоединись Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек и другие звезды.
Соогласно сюжету, профессиональный телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) занимается проведением специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Задача Брайса состоит в том, чтобы попытаться предотвратить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза, а помогают ему в этом его старые знакомые — киллер Дариус Кинкейд (Сэмюэл Л. Джексон) и его жена Соня (Сальма Хайек).
Премьера фильма запланирована на 16 июня 2021 года.
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