Lionsgate выложила первый тизер-трейлер.

В Сети появился первый трейлер комедийного боевика "Телохранитель жены киллера".

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Главную роль сыграет Райан Рейнольдс. Также к актерскому составу присоединись Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек и другие звезды.

Соогласно сюжету, профессиональный телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) занимается проведением специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Задача Брайса состоит в том, чтобы попытаться предотвратить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза, а помогают ему в этом его старые знакомые — киллер Дариус Кинкейд (Сэмюэл Л. Джексон) и его жена Соня (Сальма Хайек).

Премьера фильма запланирована на 16 июня 2021 года.

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Автор: Диана Могилевич