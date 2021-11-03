Десятый эфир шоу "Танцы со звездами" будет максимально семейным, ведь на паркет выйдут близкие люди участников.
На этой неделе звезды готовят сразу два танца: один из них они станцуют с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй танец исполнят из классической бальной программы.
В это воскресенье будет вести балкон телеведущая и участница звездной команды шоу "Маскарад" на 1+1 Маша Ефросинина. Оценивать звездных участников будет постоянная тройка судей: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.
Традиционно телезрителей ждет номер открытия, в котором примут участие не только звезды шоу, но и их родственники. Сопровождать специальный номер-открытие будет интернет-сенсация 2021 года, певец Welboy с новым треком "Вишни".
Читайте также"Холостяк-12": в сеть "слили" имя и фото предполагаемого главного героя шоуЛидер прошлой недели, актер сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай станцует нежный контемп с женой и четырехлетним сыном, а пара Дмитрий Каднай и Алина Ли презентуют зажигательный степ, в котором к ним присоединится отец певца.
Кто из родственников присоединится к паре певицы Александры Зарицкой и Юрия Мешкова и выйдет ли на паркет к Константину Войтенко его жена, станет известно уже в воскресенье во время прямого эфира.
А вот сможет ли танцевать пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, которые в прошлом эпизоде получили иммунитет в связи с болезнью, станет известно уже в скором времени.
Также начиная с прошлого эфира зрители могут голосовать за звезд, которых хотят видеть в следующем сезоне "Танцев со звездами". Также на этой неделе на паркет выйдет актриса Анна Кошмал, которую зрители уже давно приглашали на паркет, в паре с танцором Александром Прохоровым.
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