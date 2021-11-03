Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится десятый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Десятый эфир шоу "Танцы со звездами" будет максимально семейным, ведь на паркет выйдут близкие люди участников.

На этой неделе звезды готовят сразу два танца: один из них они станцуют с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй танец исполнят из классической бальной программы.

В это воскресенье будет вести балкон телеведущая и участница звездной команды шоу "Маскарад" на 1+1 Маша Ефросинина. Оценивать звездных участников будет постоянная тройка судей: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Традиционно телезрителей ждет номер открытия, в котором примут участие не только звезды шоу, но и их родственники. Сопровождать специальный номер-открытие будет интернет-сенсация 2021 года, певец Welboy с новым треком "Вишни".

Читайте также"Холостяк-12": в сеть "слили" имя и фото предполагаемого главного героя шоуЛидер прошлой недели, актер сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай станцует нежный контемп с женой и четырехлетним сыном, а пара Дмитрий Каднай и Алина Ли презентуют зажигательный степ, в котором к ним присоединится отец певца.

Кто из родственников присоединится к паре певицы Александры Зарицкой и Юрия Мешкова и выйдет ли на паркет к Константину Войтенко его жена, станет известно уже в воскресенье во время прямого эфира.

А вот сможет ли танцевать пара Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, которые в прошлом эпизоде ​​получили иммунитет в связи с болезнью, станет известно уже в скором времени.

Также начиная с прошлого эфира зрители могут голосовать за звезд, которых хотят видеть в следующем сезоне "Танцев со звездами". Также на этой неделе на паркет выйдет актриса Анна Кошмал, которую зрители уже давно приглашали на паркет, в паре с танцором Александром Прохоровым.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич