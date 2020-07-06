"Танцы со звездами": стало известно имя первого судьи нового сезона шоу (видео)

Уже скоро станут известны имена участников и ведущих нового сезона проекта.

6 июля в "Сніданку з 1+1" "черный лебедь" Екатерина Кухар рассказала, что этой осенью в четвертый раз будет оценивать танцевальное мастерство звезд в проекте "Танцы со звездами" на "1+1".

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Екатерина рассказала, что уже с нетерпением ждет начала нового сезона, и заинтриговала зрителей, сообщив, что в судейской панели возможны изменения. Об этом сообщает ТСН.

"Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения", - интригует Екатерина Кухар.

Напомним, что в третьем сезоне членами жюри были требовательный Влад Яма, эмоциональный Франсиско Гомес, строгая Екатерина Кухар и легендарный Григорий Чапкис.

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