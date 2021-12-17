Легендарный хит, известный каждому украинцу, приобрел новое звучание.

TamerlanAlena стали первыми артистами, кому София Ротару разрешила сделать официальный ремейк одного из своих самых громких хитов.

Как рассказали в пресс-службе дуэта, в современной дэнс-аранжировке и с рэп-куплетом Тамерлана песня "Одна калина" может смело конкурировать с треками нового времени в плейлистах слушателей.

"Это легендарная песня, которая вызывает очень сильные эмоции. Она душевная и по-настоящему народная, ее знает несколько поколений. Нам было важно спеть ее в своем стиле, но при этом сохранить куплеты и припев в той форме, в которой они были изначально и всем знакомы. Мы добавили в песню более трендового звучания, но оставили ее самобытность", - рассказали TamerlanAlena.

Оригинальную версию песни "Одна калина" в исполнении Софии Ротару написал композитор Руслан Квинта в соавторстве с поэтом Виталием Куровским, а над новым саундом вместе с TamerlanAlena работал Михаил Гайдай.

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Артисты добавили, что "Одна калина" в их современном прочтении была создана для разных поколений как саундтрек предстоящих новогодних и рождественских праздников.

"Круто, когда вся семья от совсем маленьких до взрослых и опытных говорит на одном языке, когда есть взаимопонимание. Язык музыки может стать отличным для этого подспорьем, особенно песня, которую знает каждый. Пусть наша "Одна калина" звучит за вашим праздничным столом в этот волшебный период и дарит всем хорошее настроение", - добавили TamerlanAlena.

Как сообщал УНИАН, ранее TamerlanAlena презентовали дерзкий клип на песню "Хочешь". Клип "Хочешь" - это симбиоз двух влюбленных, которые потерялись на этом пути.

В дэнс-видео Alena Omargalieva демонстрирует сразу несколько откровенных образов и признается в чувстве влюбленности, выражая его танцами на воде. Tamerlan выступил в амплуа непринужденного и самоуверенного хулигана, который боится признать свои чувства.

TamerlanAlena - украинский R'n'B дуэт, который был создан в конце 2009 года. Дебютный альбом "Пой со мной" вышел в 2013 году.

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Автор: Александр Топчий