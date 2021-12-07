Сама артистка факт хирургического вмешательства не подтверждает.

Стоимость пластических операций, которые, вероятно, делает заслуженная артистка Украины София Ротару, может составлять порядка 900 тысяч российских рублей (примерно 333 тысячи гривень).

Об этом рассказал пластический хирург Максимильян Абозин, пишет сайт PopCornNews.

"Стоимость зависит от хирурга, конечно. Могу примерно от и до сказать. SMAS (лифтинг кожи лица, - ред.) - от 180 до 400 тысяч [рублей]. Веки круговые - от 70 до 200, подтяжка верхней трети - от 120 до 300 тысяч. Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше, но я написал реальную стоимость у 90 процентов хирургов", - объяснил он.

Как известно, сама 74-летняя артистка не подтверждает факт хирургического вмешательства, называя секретом своей молодости правильный образ жизни.

Как сообщал УНИАН, ранее Ротару приехала в Москву на новогодние съемки и показала первое фото оттуда. Впоследствии кадры с помолодевшей артисткой опубликовал Филипп Киркоров, чем восхитил сеть.

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Автор: Виолетта Орлова