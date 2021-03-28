В этот раз артисты, которые являются авторами сингла, выступили в видео в роли рассказчиков.

Украинские артисты TamerlanAlena выпустили клип на песню "Святая вода", который получился как короткометражный фильм.

"Бывают моменты, когда все проблемы накапливаются вместе и жизнь подставляет нам подножки - рассказал дуэт TamerlanAlena. - После таких падений обязательно происходит тот самый волшебный момент обновления и перезагрузки, и мы с новыми силами продолжаем покорять свои цели и вершины, поднимаемся и идем дальше".

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Название работы "Святая вода" полностью олицетворяет события в клипе - в процессе съемок на TamerlanAlena было вылито больше 200 литров воды с распылителя, конструкцию для которого команда создавала специально в студии.

"Вода, будь то слеза или дождь, является символом очищения. Святой водой мы, как бы смываем весь груз и негатив, трансформируя его в позитивный исход. Все проблемы на работе, в творчестве, либо в отношениях налаживаются, и мы готовы к новым свершениям", - добавил дуэт.

Свежий клип дуэта на авторскую композицию "Святая вода" был снят в двух городах-миллионниках Украины - Киеве и Харькове. Режиссером видеоработы выступил Алексей Островой, а идея родилась у пары во время отдыха в Дубаи. Специально для клипа была приглашена художница, которая в реальном времени рисовала обложку трека на холсте, размером 3 на 4 метра.

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Автор: Диана Могилевич