TamerlanAlena выпустили клип "Хочешь" запредельного уровня.

Каждый из нас хотя бы единожды попадал в плен собственных чувств. От мимолетного увлечения до большой любви один шаг, который сопровождается переживаниями и недопониманиями, длиною в жизнь. Клип "Хочешь" - это симбиоз двух влюбленных, которые потерялись на этом пути.

"Наш новый клип - это экранизация любовной исповеди пары, которая не может отречься от своих чувств, - рассказали TamerlanAlena. - В видеоработе мы открыли себя с совсем другой стороны как пара и дуэт, поэтому результат вышел неожиданным даже для нас самих. Надеемся на отклик в сердцах каждого нашего слушателя".

В новом дэнс-видео Alena Omargalieva демонстрирует сразу несколько откровенных образов и признается в чувстве влюбленности, выражая его танцами на воде. Tamerlan выступил в амплуа непринужденного и самоуверенного хулигана, который боится признать свои чувства.

Режиссером дэнс-вижуала стала Anya Bod. Оператором выступил Илья Михайлусь, а сам съемочный процесс длился более 12 часов.

В первые дни после релиза, песня "Хочешь" стала радиохитом, возглавила YouTube-тренды и твердо обосновалась в Топ-100 Shazam Украины и Латвии.

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Автор: Диана Могилевич