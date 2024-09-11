Компания Adastra Cinema показала украинский трейлер сатирического хоррора "Субстанция" (The Substance) от режиссера Кароли Фаржа ("Месть").
Одновременно стало известно, что фильм-сенсация нынешнего Каннского кинофестиваля, где он получил награду за лучший сценарий, выйдет в украинский прокат уже с 10 октября 2024 года.
В центре сюжета фильма – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар" Элизабет Спаркл, которая ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает найти более молодую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: моложе, красивее, совершеннее... И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми.
Фильм ознаменовал собой кинематографический камбэк для легендарной актрисы Деми Мур ("Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Солдат Джейн") и стал новым прорывом для Маргарет Кволли ("Бедные-несчастные", "Виды доброты", "Однажды... в Голливуде"). Также ключевую роль в картине сыграл Деннис Куэйд ("Враг мой", "Послезавтра", "G.I.Joe: Атака кобры"), который в последний момент перед стартом съемок заменил своего друга Рэя Лиотту, скончавшегося в мае 2022 года.
"Субстанция" снята и спродюсирована культовой британской студией Working Title (дочерняя компания Universal Studio), известной большим разнообразием разножанровых хитов, среди которых фильмы Эдгара Райта (трилогия "Корнетто", "На драйве", "Прошлой ночью в Сохо"), фильмы братьев Коэнов ("После прочтения сжечь", "Фарго", "Аве, Цезарь!"), франшизы "Бриджит Джонс", "Мистер Бин" и "Агент Джонни Инглиш", а также "Реальная любовь", "Эверест", "Темные времена", "Билет в Рай" и десятки других успешных лент.
На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".