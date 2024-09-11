В украинский прокат хит нынешнего Каннского кинофестиваля выйдет 10 октября 2024 года.

Компания Adastra Cinema показала украинский трейлер сатирического хоррора "Субстанция" (The Substance) от режиссера Кароли Фаржа ("Месть").

Одновременно стало известно, что фильм-сенсация нынешнего Каннского кинофестиваля, где он получил награду за лучший сценарий, выйдет в украинский прокат уже с 10 октября 2024 года.

В центре сюжета фильма – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар" Элизабет Спаркл, которая ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает найти более молодую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: моложе, красивее, совершеннее... И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми.

Фильм ознаменовал собой кинематографический камбэк для легендарной актрисы Деми Мур ("Призрак", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Солдат Джейн") и стал новым прорывом для Маргарет Кволли ("Бедные-несчастные", "Виды доброты", "Однажды... в Голливуде"). Также ключевую роль в картине сыграл Деннис Куэйд ("Враг мой", "Послезавтра", "G.I.Joe: Атака кобры"), который в последний момент перед стартом съемок заменил своего друга Рэя Лиотту, скончавшегося в мае 2022 года.

"Субстанция" снята и спродюсирована культовой британской студией Working Title (дочерняя компания Universal Studio), известной большим разнообразием разножанровых хитов, среди которых фильмы Эдгара Райта (трилогия "Корнетто", "На драйве", "Прошлой ночью в Сохо"), фильмы братьев Коэнов ("После прочтения сжечь", "Фарго", "Аве, Цезарь!"), франшизы "Бриджит Джонс", "Мистер Бин" и "Агент Джонни Инглиш", а также "Реальная любовь", "Эверест", "Темные времена", "Билет в Рай" и десятки других успешных лент.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

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