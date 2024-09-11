Зрители увидят в сериале звезду "Halo".

Создатели знаменитого сериала "Бриджертоны" от Netflix постепенно раскрывают карты будущего четвертого сезона картины. Они ответили, кто сыграет главную роль в новых эпизодах.

Ранее стало известно, что в центре четвертого сезона окажется актер Люк Томпсон. Показав истории его старших сестер и братьев, очередь дошла и до Бенедикта Бриджертона. События будут разворачиваться вокруг еще одного представителя знаменитой семьи и его возлюбленной Софи Беккетт.

На Instagram-странице сериала отметили, что в сериале снимется австралийская актриса, звезда сериала "Halo" Ерин Ха. Именно она и предстанет в роли Бекетт, которая станет будущей женой и матерью детей Бенедикта.

Как сообщает издание Independent, по сюжету Софи большую часть своей жизни работала обычной горничной. Однако ее жизнь резко меняется. Девушка, скрывая лицо под маской, приходит на бал-маскарад Вайолет Бриджертон (Рут Джеммелл) - матери Бенедикта. Именно там она и знакомится с будущем мужем, а сам Бриджертон влюбляется в Беккетт.

"Что привлекло меня к Софи, так это то, что у нее сразу же появляются препятствия - то, что ей постоянно приходится преодолевать", - прокомментировала свою роль Ха.

Как известно, сериал снят на основе одноименных романов Джулии Куинн. События разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства. В книге "Предложение джентельмена", по которой снимается 4 сезон, Софи - это внебрачная дочь графа. Он никогда официально не признавал ее своей дочерью, хотя она росла и воспитывалась в его доме, поэтому сделал Бекетт своей служанкой.

К слову, долгожданная премьера нового сезона "Бриджертонов" состоится в 2026 году.

Напомним, ранее мы писали о личной жизни главных героев "Бриджертонов". Об отношениях актеров и скрытых завесах их личной жизни - читайте в материале УНИАН.

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