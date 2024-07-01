УНИАН расскажет об отношениях актеров.

В июне все поклонники культового сериала "Бриджертоны" от Netflix с восторгом наслаждались невероятной историей любви Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона. Последний сезон стал настоящим открытием и неожиданностью для зрителей. Главным героям даже приписывали роман в реальной жизни, из-за их эмоций и чувств, которые ощущались через экраны.

Однако, понятно, что актеров объединяет только совместная работа над сериалом. Более того, многие герои, которые в картине сыграли роли ярых бабников, или сторонниц мужского пола, на самом деле имеют нетрадиционные ориентации.

Стоит указать, что актеры тщательно скрывают свою личную жизнь. Правда, о некоторых из них все же стали известны подробности. Об отношениях главных героев "Бриджертонов" и скрытых завесах их личной жизни - читайте в материале УНИАН.

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Реге-Жан Пейдж (герцог Гастингс)

Реге-Жан Пейдж стал настоящей звездой после своей роли в "Бриджертонах". Родился в Зимбабве, а затем переехал в Лондон. Он учился в престижной Лондонской академии музыкального и драматического искусства.

Пейдж сохраняет свою личную жизнь довольно частной, но известно, что он встречается с Эмили Браун, которая является писательницей и футболисткой. Они были замечены вместе на нескольких мероприятиях и счастливы в отношениях.

Фиби Дайневор (Дафна Бриджертон)

Фиби Дайневор родилась в Манчестере, Англия, в известной актерской семье. Ее мать, Салли Дайневор, известна по роли в британском сериале "Улица коронации".

Фиби начала свою актерскую карьеру в молодом возрасте. Она имела краткосрочные отношения с Питом Дэвидсоном, американским комиком и актером. После разрыва, она сосредоточилась на своей карьере и личном развитии.

Джонатан Бейли (Энтони Бриджертон)

Джонатан Бейли - талантливый актер, известный своими ролями на сцене и экране. Он открыто признал свою гомосексуальность и является активным сторонником прав ЛГБТ-сообщества.

Джонатан считает, что открытость помогает ему быть настоящим и аутентичным как в жизни, так и на сцене. Его личная жизнь достаточно закрыта, и он сосредотачивается на своей работе и творческих проектах.

Никола Коглан (Пенелопа Фезерингтон)

Никола Коглан родом из Ирландии. Она стала известной благодаря ролям в сериалах "Девушки мз Дэрри" и "Бриджертоны". Никола активно использует свои социальные сети для поддержки различных социальных инициатив, в частности прав ЛГБТ-сообщества и бодипозитива.

Ее личная жизнь также остается в тени, и она больше сосредотачивается на своей карьере и общественной деятельности.

Люк Ньютон (Колин Бриджертон)

Люк Ньютон, который играет роль Колина Бриджертона, родился и вырос в Брайтоне, Англия. Он начал свою актерскую карьеру в молодом возрасте, появляясь в нескольких британских телесериалах. Люк в отношениях с Джейд Луиз Дэвис, которая является звездой реалити-шоу.

Они часто делятся совместными фотографиями в социальных сетях, демонстрируя свою любовь и поддержку друг друга.

Напомним, ранее звезда "Бриджертонов" Джессика Мэдсен сделала каминг-аут. Актриса призналась, что она нетрадиционной ориентации

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