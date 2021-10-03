Певица рассказала об отношениях с партнером Антоном Нестерком.

Украинская певица Джамала в пятом эфире шоу "Танцы со звездами" рассказала, что однажды на одной из репетиций партнер Антон Нестерко довел ее до слез.

Оказывается, что тренировки у пары настолько изнурительные, что певица очень устает и не успевает отдыхать. Так, надо одной из репетиций она сказала Антону, что больше не может тренироваться, на что он дал ей всего 15 минут, чтобы прийти в себя и отдышаться.

"Я тогда заплакала, сказала ему, что он меня довел до слез. А он всего лишь ответил, что не видел ", - сказала Джамала.

Сам Антон Нестерко сказал, что у них с Джамалой есть одна общая цель - показать все на что они способны. И, конечно, победить в шоу "Танцы со звездами".

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Джамала - украинская певица, народная артистка Украины (2016). Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Творческая карьера началась в 2001 году. По состоянию на 2018 год записала и выпустила пять студийных альбомов, один концертный и два мини-альбома, в которые вошли песни на английском, украинском, русском и крымскотатарском языках. В 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни "Евровидение 2016" в Стокгольме с песней "1944".

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Автор: Диана Могилевич