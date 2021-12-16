Стриминговый сервис HBO Max показал постер специального эпизода к годовщине выхода первой ленты о Гарри Поттере, в котором снялись исполнители главных ролей.
Кадр опубликовали в Twitter- аккаунте сервиса.
На постере можно увидеть актеров, сыгравших главных персонажей франшизы.
Читайте такжеДжоан Роулинг пожаловалась на травлю со стороны трансгендеров: то опубликовали ее адресКроме Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, которые сыграли Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли, на плакате также есть исполнители ролей Драко Малфоя (Том Фелтон), членов семьи Уизли (Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт), Невилла Довгопупса (Мэттью Льюис) и других.
Они находятся в Большом зале Хогвартса, вокруг - свечи и праздничный декор.
"Добро пожаловать обратно туда, откуда началась магия", — указано на постере.
Заметим, что автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг на плакате не появилась.
Что известно о спецэпизоде "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс"?
Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году.
К 20-й годовщине поттерианы американский интернет-сервис HBO Max выпустит специальный эпизод "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". Он дебютирует в первый день 2022 года.
В спецэпизоде появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонэм Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Робби Колтрейн, Мэттью Льюис и другие.
Однако в списке участников спецэпизода не заявлена автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По слухам, она появится только на архивных кадрах в связи с обвинениями в трансфобии и расизме.
Ранее уже представили тизер спецэпизода.