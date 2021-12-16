HBO Max показал постер специального эпизода о Гарри Поттере.

Стриминговый сервис HBO Max показал постер специального эпизода к годовщине выхода первой ленты о Гарри Поттере, в котором снялись исполнители главных ролей.

Кадр опубликовали в Twitter- аккаунте сервиса.

На постере можно увидеть актеров, сыгравших главных персонажей франшизы.

Читайте такжеДжоан Роулинг пожаловалась на травлю со стороны трансгендеров: то опубликовали ее адресКроме Дэниела Рэдклиффа, Эммы Уотсон и Руперта Гринта, которые сыграли Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли, на плакате также есть исполнители ролей Драко Малфоя (Том Фелтон), членов семьи Уизли (Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт), Невилла Довгопупса (Мэттью Льюис) и других.

Они находятся в Большом зале Хогвартса, вокруг - свечи и праздничный декор.

"Добро пожаловать обратно туда, откуда началась магия", — указано на постере.

Заметим, что автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг на плакате не появилась.

Что известно о спецэпизоде "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс"?

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году.

К 20-й годовщине поттерианы американский интернет-сервис HBO Max выпустит специальный эпизод "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". Он дебютирует в первый день 2022 года.

В спецэпизоде появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонэм Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Робби Колтрейн, Мэттью Льюис и другие.

Однако в списке участников спецэпизода не заявлена автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По слухам, она появится только на архивных кадрах в связи с обвинениями в трансфобии и расизме.

Ранее уже представили тизер спецэпизода.

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Автор: Анастасия Печенюк