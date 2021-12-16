Кадр со съемок спецэпизода "поттерианы" / фото HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max показал постер специального эпизода к годовщине выхода первой ленты о Гарри Поттере, в котором снялись исполнители главных ролей. 

Кадр опубликовали в Twitter- аккаунте сервиса.

На постере можно увидеть актеров, сыгравших главных персонажей франшизы. 

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Они находятся в Большом зале Хогвартса, вокруг - свечи и праздничный декор. 

"Добро пожаловать обратно туда, откуда началась магия", — указано на постере.

Заметим, что автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг на плакате не появилась.

Постер спецэпизода "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс" / изображение HBO Max

Что известно о спецэпизоде "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс"?

Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Всего было выпущено восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году. 

К 20-й годовщине поттерианы американский интернет-сервис HBO Max выпустит специальный эпизод "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". Он дебютирует в первый день 2022 года. 

В спецэпизоде появятся Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонэм Картер, Рейф Файнс, Том Фелтон, Робби Колтрейн, Мэттью Льюис и другие. 

Однако в списке участников спецэпизода не заявлена автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. По слухам, она появится только на архивных кадрах в связи с обвинениями в трансфобии и расизме. 

Ранее уже представили тизер спецэпизода.

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Автор: Анастасия Печенюк