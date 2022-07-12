Ищете что посмотреть? УНИАН собрал топ-10 фильмов с высоким рейтингом. После их просмотра вы точно останетесь под впечатлением.
Бесконечность
Главный Герой Эван Майклс страдает от необычного недуга - он в подробностях помнит все, что случалось с ним… в двух предыдущих жизнях. Он пытается найти ответы на вопросы: почему все так происходит? Почему именно он? Что с этим делать? В поисках натыкается на древнее тайное общество "Когномина", члены которого, так же как и он, помнят о своих прошлых жизнях.
Начало
Главный герой - Кобб, вор с необычными способностями. Кобб может украсть ценную информацию и любые секреты человека, пока тот спит. Этот редкий дар делает его ценным кадром в мире шпионажа.
По следу хакера
Кинолента 2022 года. Гланый герой - Рик - профессиональный безжалостный хакер. Его не пугает ничего в попытках найти похищенную жену. Ради своей цели он бросает вызов преступному миру.
Наемник
Еще один новый фильм 2022 года. Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Рида.
Однако из-за полученного ранения его отстраняют от дел, а в мирном обществе он не может найти себе места. Однажды ему предлагают вернуться к делам, но на некоторых условиях.
Великий уравнитель
Главный герой вступил в драку с бандитами, заступившись за незнакомую девушку. Те бы его в два счета "уложили", если бы он не был спецназовцем в отставке. Типичный сюжет с нетипичной концовкой.
Напомним, в новом эпизоде "Масяни" показали бомбежку Москвы, Твери, Новгорода.
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