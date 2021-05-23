На пресс-конференции Дамиано сказал, что запрещенных веществ не употребляет.

Вокалиста победившей на Евровидении 2021 итальянской рок-группы Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу.

Читайте такжеУ солиста Måneskin неожиданно лопнули штаны после победы на Евровидении 2021 (видео)Соответствующие кадры облетели сеть. Тень подозрения пала на Дамиано Давида из-за того, что он подозрительно наклонил голову к столу и якобы что-то нюхал. В тот момент другой участник группы одернул его.

Позже на пресс-конференции журналист спросил вокалиста, что это было, тот объяснил, что смотрел на разбитое стекло.

"Томас, это был Томас. Он практически разбил стакан. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята. Никакого кокаина. Не говорите так", - сказал Давид.

Евровидение 2021: кто победил

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии – рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогонзировали победу букмекеры.

Украинский коллектив Go-A с композицией "Шум" в рейтинге букмекеров занимал 4 место, но в итоговом подсчете занял пятое.

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Автор: Ольга Робейко