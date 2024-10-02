Сью Верту заявила, что у картины "есть будущее".

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен могут вернуться к своим ролям Шерлока Холмса и доктора Ватсона в культовом сериале "Шерлок". Продюсер британской картины Сью Верту ответила, при каком условии она может получить продолжение.

Как известно, сериал состоял из четырех сезонов, последний из которых вышел в 2017 году. Картина завершилась неоднозначно. В последней серии Шерлок и Ватсон раскрывают тайны Юрос Холмс, сестры Шерлока. Юрос оказывается чрезвычайно интеллектуальной, но психологически нестабильной личностью, которая годами манипулировала Шерлоком и другими, чтобы удовлетворить свои желания.

Эпизод завершается тем, что Шерлок и Ватсон возвращаются к привычной жизни, решая новые дела. Они продолжают работать вместе как детективы, что дало надежду зрителям, что сериал все же это вернется на экраны.

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Как пишет Deadline, во время выступления на мероприятии Trailblazers Amazon Prime Video 1 октября Верту спросили, есть ли будущее у "Шерлока", сценаристами которого стали Стивен Моффат и Марк Геттисс. Продюсер намекнула, что картину могут продлить на 5 сезон, но при одном условии:

Мы любим это шоу, и у него есть будущее. Однажды, возможно. Если все захотят это сделать.

Что известно о сериале "Шерлок"

Это современная адаптация классических детективных историй о Шерлоке Холмсе, созданных Артуром Конаном Дойлом. События картины происходят в XXI веке.

Шерлок (Бенедикт Камбербэтч) - гениальный детектив, который решает самые сложные дела Лондона. Его помощник, доктор Джон Ватсон (Мартин Фримен), военный врач, вернувшийся из Афганистана, становится его другом и деловым партнером. Вместе они сталкиваются со многими опасными преступниками, в том числе с главным врагом Шерлока - Джимом Мориарти (Эндрю Скотт).

Сериал вышел в четырех сезонах с 2010 по 2017 год и получил большую популярность во всем мире. Всего зрители увидели 13 эпизодов.

Напомним, ранее вышел новый трейлер "Носферата" Роберта Эггерса. В украинский прокат фильм выйдет 2 января 2025 года.

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