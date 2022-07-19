Безусловно, сериал об известном детективе Шерлоке Холмсе принес Камбербэтчу немыслимую популярность, но у него есть и другие не менее знаковые роли.

Известному британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу 19 июля исполняется 46 лет. На его счету десятки фильмов и популярных сериалов, за которые тот получил высокие награды и признание публики. На его счету премия Лоренса Оливье, "Эмми" и "BAFTA TV". Также Бенедикт - четырёхкратный номинант на премию "Золотой глобус", двукратный номинант на премию "Оскар" и командор ордена Британской империи.

Предлагаем вспомнить топ-5 лучших ролей Бенедикта Камбербэтча. Если вы еще не видели эти фильмы, то обязательно их посмотрите.

Франкенштейн

Это театральная постановка. Доктор Виктор Франкенштейн создает тело из частиц умерших людей и дает ему жизнь. Увидев чудовище, доктор в ужасе от своего творения и решает бросить его в надежде, что тот умрет. Однако одинокий, уродливый, но невинный монстр выживает, желая найти любовь и доверие людей. Конечно же, повсюду сталкивается со злобой и ненавистью. Обиженный "ребенок" решает отыскать своего создателя и отомстить ему.

1917

В этом фильме он Бенедикт Камбербэтч сыграл полковника Маккензи. Согласно сюжету, в разгар Первой мировой войны двум молодым солдатам поручают ответственную миссию, при выполнении которой те могут погибнуть. Так, военнослужащие должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое может спасти сотни солдат. Справятся ли они с этой задачей?

12 лет рабства

Здесь ему досталась роль Уильяма Форда. Главный герой - Соломон Нортап. Женатый и образованный мужчина однажды получил привлекательное рабочее предложение, которое подразумевало переезд из Нью-Йорка в Вашингтон.

Тот согласился, однако когда прибыл в указанное место, был похищен. Вместо высокой должности он попал в рабство и стал обречен на жалкую жизнь. Что его ждет?

Август: Графство Осейдж

Здесь Камбербэтчу досталась роль Чарли Эйкена. Это одновременно и смешная, и грустная история семьи, которая потеряла отца. Нет, глава семьи не умер. Он исчез при загадочных обстоятельствах. Теперь три дочери со своими возлюбленными возвращаются в родной дом, чтобы поддержать мать и разыскать главу семейства.

Пятая власть

Фильм основан на реальных событиях. Камбербэтч играет роль журналиста Джулиана Ассанжа. Фильм приоткроет занавес того, как желание разоблачить обман и коррупцию властей превратило новоиспеченный интернет-проект Wikileaks в самую обсуждаемую организацию XXI века.

Отметим, кроме своих блистательных ролей Камбербэтч отметился еще и тем, что поддержал Украину после того, как на нашу страну напала Россия и начала убивать мирное население.

Так, в марте 2022 года Бен вышел на сцену кинофестиваля в Санта-Барбаре с флагом Украины. В речи он призвал поддержать финансово организации, которые помогают беженцам, а также не молчать о войне в Украине.

Кроме того, британский актер заявил, что в своем доме собирался поселить семью из Украины. В интервью Sky News он объяснил, что не будет раскрывать никакие подробности об этих людях, однако постарается сделать все, чтобы дать им стабильность после того, что те пережили.

Напомним, ранее были названы три украинских фильма, которые стали известны всему миру.

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