Карпо из "Поймать Кайдаша" рассказал о продолжении сериала

По словам актера, исполнителя роли Карпа, "Поймать Кайдаша" – это одна из немногих работ, которую можно с удовольствием смотреть и которая воспринимается как настоящее кино.

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который сыграл главную роль в нашумевшем украинском произведении – сериале "Поймать Кайдаша" рассказал о продолжении ленты.

Актер сообщил, что не считает сериальную историю Кайдашей законченной, пишет "Обозреватель".

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"История "Поймать Кайдаша", конечно, не закончена. Вообще. Там показана сцена обычной украинской семьи, это остросоциальная история. Семья, в которой все хорошо, все живы-здоровы, но они друг друга не слышат. Поэтому, со стороны это именно так и выглядит, как в сериале, к сожалению. Конечно, я бы хотел, чтобы "Поймать Кайдаша" продолжили и очень хотел бы сняться во втором сезоне", - сказал он.

По словам актера, исполнителя роли Карпа, "Поймать Кайдаша" – это одна из немногих работ, которую можно с удовольствием смотреть и которая воспринимается как настоящее кино.

Ранее УНИАН писал, что сериал "Спіймати Кайдаша" стал настоящим хитом в Украине.