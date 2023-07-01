Фильм выйдет на экраны уже 27 июня.

На YouTube-канале Kinomania Film Distribution появился украинский трейлер нового триллера, в главной роли которого снялся Николас Кейдж ("Призрачный гонщик". Хоррор "Схватка с дьяволом" уже скоро выйдет в прокат.

Помимо Кейджа, в фильмах снялся Юэль Киннаман ("Робокоп"). Режиссером триллера стал Юваль Адлер, а сценаристом - Люк Парадайз.

В центре сюжета - обычный и очень застенчивый мужчина. Он ехал к своей беременной жене, которая находится в больнице.

"Под дулом пистолета мужчина вынужден взять в дорогу таинственного пассажира. Вооруженный револьвером и садистским характером, этот сумасшедший угонщик автомобилей совсем не тот, кем кажется на первый взгляд. И водителю, чтобы пережить ночь, придется сделать все, чтобы уничтожить этого рыжеволосого монстра", - говорится в описании к трейлеру.

В трейлере можно увидеть, что мужчине приходится выполнять требования незнакомца, он возит его по Лас-Вегасу. Все заканчивается стрельбой.

Известно, что часть сцен фильма с Кейджем снимали в студии виртуальной реальности в Лас-Вегасе. Триллер выйдет на экраны уже 27 июня.

"Схватка с дьяволом" - трейлер

Напомним, ранее появился тизер украинского фильма ужасов"Конотовская ведьма" о войне с РФ.

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