Последняя серия второго сезона выйдет 27 февраля этого года.

Поклонники "Эйфории" получили неожиданный сюрприз. HBO Max сообщил о продлении сериала с Зендеей в главной роли. История о наркоманке Ру получит третий сезон, хотя зрители еще и не увидели последние серии второго.

Радостную новость создатели сериала сообщили в официальном Twitter-аккаунте HBO Max.

"Сэм, Зендая и весь актерский состав и съемочная группа "Эйфории" подняли второй сезон на невероятные высоты, бросив вызов условностям и формам повествования, сохранив при этом его сердцевину. Для нас большая честь работать с этой одаренной, невероятно талантливой командой, и мы очень рады продолжить наше путешествие с ними в 3 сезоне", - передает Variety слова Франчески Орси - исполнительного вице-президента HBO Programming.

"Эйфория": что известно о сериале

Сериал "Эйфория" рассказывает историю о 17-летней наркоманке Ру, которую играет Зендея. Ее героиня безуспешно борется с зависимостью, пытается разобраться в своих чувствах и дружит с не менее яркими персонажами. Абьюз, гнев, предательство, слезы, влюбленность, романтика, стыд и ненависть - "Эйфория" детально раскрывает все чувства подростков из небольшого городка.

Премьера первого сезона шоу состоялась 16 июня 2019 года. Второй сезон вышел на HBO Max 9 января 2022 года. Последнюю серию зрители смогут увидеть только в конце февраля.

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