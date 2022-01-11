По мнению актрисы, эпизоды второго сезона могут вызвать тревогу и беспокойство у неподготовленного зрителя.

Известная американская актриса Зендея, сыгравшая главную роль в драматическом сериале "Эйфория" от HBO, предупредила об опасности при просмотре нового сезона шоу.

Об этом она написала в своем Instagram.

По мнению актрисы, второй сезон в большей мере, чем предыдущий, содержит эмоциональные и откровенные эпизоды, которые могут вызвать тревогу и беспокойство у неподготовленного зрителя.

Зендея напомнила, что сериал предназначен исключительно для зрелой аудитории, ведь в нем вскрываются проблемы употребления психотропных веществ сексуальных домогательств и ментальных травм.

Напомним, премьера второго сезона сериала "Эйфория" о трудных подростках состоялась на HBO 10 января.

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Первый сезон шоу вышел 16 июня 2019 года.

Зимой 2020/21 года HBO выпустил две отдельные спецсерии, снятые с точки зрения Ру и Джулс.

За роль в этом сериале Зендея получила премию "Эмми".

Сериал рассказывает о проблемных подростках, их пути, непростых этапах взросления и принятия себя.

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