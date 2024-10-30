Лукас Браво назвал причину, по которой хочет уйти из сериала.

Французский актер Лукас Браво, который известен по роли шеф-повара Габриэля в популярном сериале "Эмили в Париже", сделал неожиданное заявление. Мужчина отметил, что зрители могут его больше не увидеть в этой ленте. Об этом сообщает издание Independent.

36-летний Браво не скрывает недовольства сюжетными линиями своего персонажа. Более того, актер раскритиковал сценарий сериала "Эмили в Париже" и разочарован судьбой своего героя.

"Образ "сексуального повара" был неотъемлемой частью меня в первом сезоне. А теперь с каждым сезоном мы отдалялись друг от друга из-за решений, которые он принимал, и из-за направления, в котором создатели его заставляли двигаться. Я никогда не был так далек от него, как сейчас. Персонаж, которого я так люблю и который так много мне дал, медленно превращается в гуакамоле", - подчеркнул Лукас.

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Он также добавил, что ему стало неинтересно продолжать работать над сериалом. Браво пытался донести свое мнение сценаристам, но его просьбы не услышали.

"Я пытался на протяжении многих сезонов привнести нюансы, но мы не имеем так много свободы на съемочной площадке. Мы не можем изменить ни слова, ни эмоции. Они знают, чего хотят и нам просто нужно подчиниться. Это заставляет меня задуматься, хочу ли я участвовать в пятом сезоне, ведь мой контракт заканчивается в четвертом сезоне".

Пока звезда сериала не принял окончательного решения. Но отмечает, что ему надоело играть грустного и подавленного Габриэля, когда все вокруг развлекаются. Поэтому надеется, что сценарий все же смогут улучшить.

"Я люблю этот сериал, для меня с него все началось! Не буду врать, я расстроен тем, в каком направлении развивается мой персонаж. Но посмотрим, куда это приведет. Шоу еще не закончено", - добавил Лукас.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Сериал рассказывает об американке Эмили Купер, которая переезжает жить в Париж из-за работы. Она постоянно попадает в курьезные ситуации, связанные с национальными стереотипами. Параллельно девушка пытается завязать дружеские и романтические отношения в столице Франции. В частности, она влюбляется сразу в двух мужчин: шеф-повара Габриэля и банкира Алфи.

Напомним, ранее эксперт по путешествиям Дейл Петерсон призвала не копировать героиню сериала "Эмили в Париже".

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