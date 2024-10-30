Лукас Браво больше не хочет играть Габриэля в "Эмили в Париже" / скриншот Instagram

Французский актер Лукас Браво, который известен по роли шеф-повара Габриэля в популярном сериале "Эмили в Париже", сделал неожиданное заявление. Мужчина отметил, что зрители могут его больше не увидеть в этой ленте. Об этом сообщает издание Independent.

36-летний Браво не скрывает недовольства сюжетными линиями своего персонажа. Более того, актер раскритиковал сценарий сериала "Эмили в Париже" и разочарован судьбой своего героя.

"Образ "сексуального повара" был неотъемлемой частью меня в первом сезоне. А теперь с каждым сезоном мы отдалялись друг от друга из-за решений, которые он принимал, и из-за направления, в котором создатели его заставляли двигаться. Я никогда не был так далек от него, как сейчас. Персонаж, которого я так люблю и который так много мне дал, медленно превращается в гуакамоле", - подчеркнул Лукас.

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Он также добавил, что ему стало неинтересно продолжать работать над сериалом. Браво пытался донести свое мнение сценаристам, но его просьбы не услышали.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

"Я пытался на протяжении многих сезонов привнести нюансы, но мы не имеем так много свободы на съемочной площадке. Мы не можем изменить ни слова, ни эмоции. Они знают, чего хотят и нам просто нужно подчиниться. Это заставляет меня задуматься, хочу ли я участвовать в пятом сезоне, ведь мой контракт заканчивается в четвертом сезоне".

Пока звезда сериала не принял окончательного решения. Но отмечает, что ему надоело играть грустного и подавленного Габриэля, когда все вокруг развлекаются. Поэтому надеется, что сценарий все же смогут улучшить.

"Я люблю этот сериал, для меня с него все началось! Не буду врать, я расстроен тем, в каком направлении развивается мой персонаж. Но посмотрим, куда это приведет. Шоу еще не закончено", - добавил Лукас.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"

Сериал рассказывает об американке Эмили Купер, которая переезжает жить в Париж из-за работы. Она постоянно попадает в курьезные ситуации, связанные с национальными стереотипами. Параллельно девушка пытается завязать дружеские и романтические отношения в столице Франции. В частности, она влюбляется сразу в двух мужчин: шеф-повара Габриэля и банкира Алфи.

Напомним, ранее эксперт по путешествиям Дейл Петерсон призвала не копировать героиню сериала "Эмили в Париже".

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