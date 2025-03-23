Премьера ленты состоится в этом году.

Американский развлекательный телеканал FX показал новый фрагмент научно-фантастического сериала ужасов "Чужой: Земля".

Исполнительным продюсером ленты стал Ной Хоули, который известен по сериалу "Фарго". Главные роли исполнят Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер.

К слову, сериал будет как приквел к оригинальному фильму "Чужой" 1979 года, события которого по сюжету будут разворачиваться за три десятилетия до него.

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"Когда таинственный космический корабль падает на Землю, молодая женщина и группа солдат делают судьбоносное открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой для планеты", - отметили в описании создатели ленты.

Кстати, премьера запланирована на лето 2025 года. Интересно, что основные съемки должны были начаться еще в марте 2022 года, но их отложили из-за пандемии. Поэтому производство сериала началось только через год, в июле 2023 года, однако позже его приостановили из-за забастовки. И только в прошлом году съемочный процесс "Чужой: Земля" возобновился.

Напомним, ранее стало известно, что вышел первый тизер криминального сериала "Дастер" со звездой "Затерянных" в главной роли. Его премьера состоится 15 мая этого года.

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